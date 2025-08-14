;

El fallo que obliga a Falabella a pagar millonaria multa y pedir disculpas oficiales

Tribunal ordena además disculpa pública y pago a trabajadora afectada.

Mario Vergara

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago sancionó a Falabella por incurrir en prácticas antisindicales contra dirigentes de la empresa, imponiendo una multa de 200 UTM —equivalente a más de $13 millones— y ordenando medidas reparatorias.

La sentencia estableció que la compañía vulneró la libertad sindical al negar el pago de remuneraciones pactadas por concepto de horas sindicales, un acuerdo que, según el tribunal, no puede ser modificado unilateralmente por el empleador.

“Resulta reprochable esta conducta de no respetar los pagos de bonos por horas sindicales acordados de manera tácita”, señala el fallo.

El juez determinó que impedir o dificultar el pago de estos permisos constituye acoso y hostigamiento hacia los representantes de los trabajadores.

Medidas impuestas por el tribunal

Además de la multa, la empresa deberá:

  • Publicar una disculpa oficial de media plana en un diario de circulación nacional, dentro de un plazo de 10 días.
  • Pagar $700.000 a una trabajadora por concepto de bono de horas sindicales y otros ítems.

Los recursos obtenidos por la multa se destinarán al Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas del Ministerio del Trabajo.

