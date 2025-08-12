Superando más de lo que ganó en todo 2024: Falabella reporta históricas utilidades en el primer semestre del 2025

24 de noviembre 2023 / SANTIAGO La cadena de retail Falabella perdió su grado de inversión dado que sufrió una caída en su clasificación de riesgo de quiebra por un deterioro constante en su perfil crediticio. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / FRANCISCO PAREDES

El grupo Falabella registró utilidades por $556.279 millones en el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 220% en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta cifra también supera las ganancias totales del grupo durante todo 2024, que alcanzaron los $480 mil millones, según informó la compañía a Diario Financiero.

Este sólido desempeño se atribuye al buen rendimiento de sus cinco unidades de negocio y al efecto positivo de US$179 millones por la revalorización de propiedades de inversión. Los ingresos totales del grupo sumaron $5,3 billones, con un aumento del 10,5%, impulsados principalmente por la buena ejecución comercial y el crecimiento en moneda local.

El gerente general de Falabella, Alejandro González, destacó al citado medio que “más que duplicamos las utilidades, lo que refleja una ejecución consistente de nuestra estrategia y la preferencia de los clientes por nuestros productos y servicios”.

En detalle, Falabella Retail creció un 15,4%, apoyado por un mayor flujo de turistas y un avance del 18% en ventas online. Tottus aumentó sus ingresos un 8%, gracias a su estrategia en el segmento de alimentos. Sodimac mostró un crecimiento del 7%, con mejoras tanto en tiendas físicas como en canales digitales, en un contexto de recuperación del sector construcción.

El negocio bancario creció un 2,5%, con avances en colocaciones en Chile, Colombia y Perú. Por último, Mallplaza experimentó un aumento en sus ingresos del 34,8%, impulsado por la consolidación de operaciones en Perú, ajustes en contratos de arriendo, mayores ingresos por estacionamientos y la apertura de Mallplaza Cali.