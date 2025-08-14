;

Mass, el nuevo supermercado peruano con precios bajos que ya abrió en Chile: estas son sus cinco sucursales

Lo que antes eran los supermercados Erbi, fueron reemplazados por esta nueva empresa.

María Jesús Núñez

Mass llegó bajo el holding de Intercorp, que en octubre de 2024 compró la cadena de supermercados Erbi y caracterizado por “tener los precios más bajos”. Hace dos semanas se instaló en Chile y se encuentra operativo de lunes a sábado desde las 8 hasta las 21 horas.

Esto funciona por la administración de InRetail, el cual trabaja bajo la modalidad de “hard discount”, el que se encarga de la variedad de productos esté a un precio mucho más accesible a diferencia de las cadenas de supermercados tradicionales.

¿Qué vende Mass?

Mass proporciona artículos que albergan las categorías de: panadería, lácteos, congelados, bebidas, alcohol, mascotas, snacks, aseo y limpieza, cuidado personal y más.

¿Dónde encontrar las sucursales?

Así como anteriormente estaba Erbi, ahora está Mass, por lo que la localidad se mantiene. En ese sentido, se espera que toda la cadena anterior sea sustituida por este supermercado peruano. No obstante, los supermercados habilitados son:

¿Cuál es el horario de atención?

  • Lunes a sábado: 08 a 21 horas.
  • Domingos y festivos: 09 a 21 horas.

¿Dónde habrían más sucursales?

Si continúa el reemplazo de empresas bajo la cadena Erbi, los recintos se extenderían hacia Maipú, La Cisterna, Recoleta, La Florida, Independencia, San Bernardo, Lo Barnechea, Santiago y Ñuñoa.

