Cuatro alumnos intoxicados: estudiante detenida en Valparaíso por vender dulces con marihuana

Una estudiante de enseñanza media del Colegio Luterano Concordia, en Playa Ancha, fue detenida este jueves luego de ser sorprendida vendiendo golosinas con extractos de marihuana, hecho que provocó la intoxicación de al menos cuatro compañeros.

El incidente se originó a inicios de semana, cuando la menor concretó la venta de dulces que contenían cannabis sativa. Tras su consumo, varios estudiantes presentaron síntomas de intoxicación, lo que motivó la intervención de Carabineros, según explicó el mayor Víctor Torres, jefe de la Primera Comisaría Sur de Valparaíso.

Los alumnos afectados fueron trasladados al SAPU Quebrada Verde, donde los exámenes confirmaron la presencia de partículas de marihuana en sus organismos. Posteriormente fueron dados de alta y retirados por sus apoderados.

Investigación y acciones administrativas

La Seremi de Educación de Valparaíso, junto a la Superintendencia de Educación, abrió un procedimiento para investigar lo ocurrido. El Ministerio Público también inició indagatorias, y la menor compareció junto a sus padres en una audiencia en el Juzgado de Familia.

El colegio, por su parte, activó el protocolo de Aula Segura para todos los estudiantes involucrados, según informó el director Rodrigo Lobos en una circular enviada a la comunidad educativa.