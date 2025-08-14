;

Violenta noche en Estación Central: hombre fue asesinado a disparos en plena calle

Más de ocho disparos acabaron con la vida de un hombre cuya identidad y nacionalidad aún se desconocen.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Acribillado en plena calle: joven muere tras ser baleado andando en bicicleta en La Pintana

Acribillado en plena calle: joven muere tras ser baleado andando en bicicleta en La Pintana

01:15

La noche del jueves, un nuevo hecho de violencia impactó a la comuna de Estación Central, donde un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública.

El ataque, actualmente investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, dejó a la víctima con aproximadamente ocho impactos balísticos en distintas partes del cuerpo.

Según informó el fiscal adjunto ECOH, Eduardo Pontigo, el hombre —de sexo masculino y edad estimada entre 25 y 30 años— presentaba múltiples heridas en el torso y otras zonas. La identidad y nacionalidad de la víctima aún no han sido confirmadas, y se desconocen, por ahora, posibles amenazas previas o vínculos con actividades delictivas.

ADN

ECOH

Las primeras diligencias apuntan a que el crimen podría haber sido cometido por al menos un atacante, aunque la hipótesis sobre la participación de un vehículo en el traslado o persecución del hombre sigue bajo investigación.

ADN

El comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, indicó que personal policial, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Central, se encuentra levantando evidencia balística en el sitio del suceso. También se realiza un empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad del sector, aunque hasta el momento no se han encontrado registros audiovisuales que den cuenta del ataque.

La víctima, que permanece como NN, fue hallada sin vida en la vía pública, y el trabajo pericial busca determinar la cantidad exacta de disparos, así como si se utilizó más de un arma en el ataque.

