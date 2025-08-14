“Battlefield 6″ activa segunda beta abierta con mucha más acción, destrucción total y un vistazo al sistema de clases

Tras el éxito de la primera beta, Battlefield 6 vuelve a escena con una segunda beta abierta que promete ser aún más interesante y cautivar así a la comunidad gamer.

Hay que recordar que la primera instancia se desarrolló los días 9 y 10 de agosto, logrando congregar a un importante número de jugadores que se ilusionan con lo que está por venir.

Respecto a ese primer vistazo son varios puntos a destacar y se espera que en el segundo evento especial lleguen aún más novedades y algunas correcciones.

La segunda beta abierta del juego ya está abierta desde este jueves 14 y estará disponible hasta el domingo 17 de agosto. Usuarios de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC tienen acceso.

Un punto a destacar es que el regreso del sistema de clases se siente más evolucionado. Battlefield 6 incorpora un esquema de Entrenamiento, que actualiza las conocidas subclases y especializaciones de entregas anteriores como Battlefield 3 y 4.

Este sistema permite que cada clase mejore conforme cumples objetivos, apoyas aliados o eliminas enemigos, hasta activar una habilidad especial única.

La beta también confirma que esta nueva entrega sigue apostando por la destrucción total, pero esta vez con un enfoque táctico.

Barreras finas como puertas, ventanas y pisos pueden ser demolidos para abrir rutas directas al enemigo, reduciendo la efectividad de camperos.

Mapas, modos y recompensas exclusivas

Mapas disponibles :

Asedio de El Cairo, Pico de la Liberación y Ofensiva Ibérica, ya conocidos de la primera beta, retornan con fuerza, pero acompañado de nuevos escenarios.

Se incorpora Empire State, un nuevo mapa urbano situado en Brooklyn para encuentros más cerrados y dinámicos.

Modos de juego :

Se mantienen los clásicos: Conquista, Dominación, Squad Deathmatch, Breakthrough y Rush.

Asimismo, se añaden modalidades adicionales y variantes limitadas con armamento restringido, ampliando oportunidades tácticas.

Recompensas :

Los jugadores pueden ganar aspectos cosméticos como el tanque ‘Máquina de guerra’, la placa ‘Bat Company’ y el paquete de armas Impacto a distancia.

Además, Electronic Arts lanzó un desafío global: después de haber acumulado $70 mil millones en daño durante la primera beta, ahora busca que la comunidad llegue a $1 billón para desbloquear una skin exclusiva para la M60.

Navegación mejorada :

Para Battlefield 6 se introduce el sistema de Búsqueda Personalizada para priorizar combinaciones específicas de mapa y modo, y la lista All-Out Warfare alternará automáticamente entre modos como Breakthrough, Conquista y Rush.