Alejandro Tabilo suma su primer triunfo luego de dos meses de ausencia del circuito ATP
El nacional comenzó con éxito su expedición en el Challenger de Cancún, pero deberá volver a jugar este jueves.
Alejandro Tabilo vio postergado hasta hoy jueves su debut por el Challenger de Cancún, luego de haber vuelto al circuito ATP la semana pasada tras dos meses de ausencia en el Masters 1000 de Cincinnati.
La lluvia canceló su estreno de ayer miércoles, ante el italiano Francesco Passaro, 118 del mundo.
Revisa también:
Sin embargo, más allá de aquella espera, el ahora 103 del mundo pudo imponerse por un claro 6/1 y 6/4, en 1 hora y 14 minutos, en el cemento azteca.
De todas formas, Alejandro Tabilo no tendrá tiempo para descansar y este jueves volverá a jugar en Cancún, buscando el paso a cuartos de final.
Por aquella instancia, el chileno enfrentará al argentino Thiago Tirante, 135 del planeta, duelo que está agendado para no antes de las 18:30 horas de Chile.