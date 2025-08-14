Acribillado en plena calle: joven muere tras ser baleado andando en bicicleta en La Pintana

Un joven de 19 años murió acribillado la madrugada del jueves en la población Santo Tomás, comuna de La Pintana, en un nuevo hecho de violencia que investiga el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Según informó el fiscal adjunto ECOH, Eduardo Pontigo, la víctima circulaba en bicicleta por la calle Antonio Machado cuando fue interceptada por un vehículo gris desde el cual al menos dos atacantes dispararon en movimiento.

El joven intentó huir a pie, pero fue perseguido y alcanzado por múltiples disparos, cayendo en la vía pública.

La víctima recibió entre siete y ocho impactos de bala en el tórax y el rostro. En el lugar se hallaron más de 25 casquillos, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, confirma la participación de al menos dos armas y más de un tirador.

El joven tenía antecedentes por delitos menores y, hasta ahora, no se han confirmado amenazas previas en su contra. Carabineros del OS-9 trabaja en la revisión de cámaras de seguridad y en el empadronamiento de testigos para identificar a los responsables.