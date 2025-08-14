“Absoluta falta de pruebas”: Bolsonaro pide su absolución en alegatos finales de juicio por supuesto golpe de Estado

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió su absolución a la Corte Suprema, en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

En un documento de 197 páginas al que accedió la AFP, presentado al máximo tribunal, los abogados sostuvieron que “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.

Por tanto, “exigen la absolución (...) de todas las acusaciones”. Jair Bolsonaro está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula.

Acusado de “golpe de Estado”

En concreto, se le acusa de “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel.