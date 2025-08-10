Codelco informa que casi 2.500 trabajadores han regresado a sus funciones ante reapertura parcial de la mina El Teniente / Pablo Vera Lisperguer

La División El Teniente de Codelco informó que un total de 2.480 trabajadores retomó sus funciones luego del derrumbe ocurrido el 31 de julio, incidente que provocó la muerte de seis personas.

El reinicio parcial de las operaciones se lleva a cabo bajo un plan especial que incluye jornadas de reflexión, chequeo de equipos de protección personal, comunicación bidireccional en el interior de la mina, control de asistencia mediante sistemas TAG y TIP, y revisión de condiciones de habitabilidad.

El primer turno en regresar fue el C, compuesto por 710 personas, 131 de ellas en interior mina. Seguido por el Turno A, con 1.770 trabajadores enfocados en la reactivación de procesos.

En esta etapa inicial, el envío de mineral a planta se redujo a la mitad del volumen habitual, aunque ya se reanudaron las operaciones en planta y fundición.

Previamente, la Dirección del Trabajo y Sernageomin autorizaron el reinicio parcial y progresivo en sectores como Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte, mientras que continúan detenidas las faenas en Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante.

En paralelo, Codelco mantiene el apoyo psicológico y social a las familias de las víctimas.

Este domingo, en el Día del Minero y la Minera, se realizaron actos de homenaje con un minuto de silencio, encendido de velas y sonido de sirenas. Además, la Comisión Interna Investigadora sigue sesionando para esclarecer las causas del accidente, respondiendo ya a 21 requerimientos de autoridades fiscalizadoras y judiciales.