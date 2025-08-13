Codelco anuncia a Mark Cutifani como encargado de investigar qué pasó en la tragedia de la mina El Teniente / RODGER BOSCH

Durante este miércoles, Codelco confirmó quien encabezará la evaluación internacional que investigará el accidente ocurrido el 31 de julio en la División El Teniente, donde fallecieron seis mineros.

En concreto, será el ingeniero australiano Mark Cutifani quien estará a cargo de las diligencias. La designación fue aprobada por unanimidad del directorio y cuenta con el apoyo del International Council on Mining and Metals (ICMM).

Además, se informó que el equipo de expertos estará compuesto por hasta cinco especialistas chilenos e internacionales en seguridad minera, geotecnia, comportamiento organizacional y regulación.

Su labor será analizar la respuesta de Codelco al accidente, evaluar factores técnicos, humanos y culturales, y proponer medidas para prevenir incidentes similares.

También, se dio a conocer que la investigación se apoyará en la auditoría interna de la estatal y en los hallazgos de Sernageomin, además de entrevistas, revisión de datos y estudios en terreno.

“Recibo este encargo con la máxima responsabilidad, consciente del profundo impacto del accidente y de la urgente necesidad de aclarar sus causas. Este trabajo será clave para la minería subterránea y para fortalecer la seguridad de quienes trabajan en ella” afirmó Cutifani al aceptar el cargo.

Trayectoria

El directorio destacó la trayectoria global de Cutifani y su experiencia en seguridad minera. Inició su carrera en 1976 en minas de carbón en Australia y ha dirigido operaciones en más de 20 países y sobre 30 minerales y metales.

En ese contexto, como CEO de Anglo American (2013-2022) logró reducir 87% los incidentes graves, duplicar la productividad laboral y bajar 40% los costos unitarios. Antes, al frente de AngloGold Ashanti, implementó una transformación que redujo 70% los incidentes en las minas más profundas del mundo.