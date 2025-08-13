;

SEC formula cargos contra Mercado Libre por vender artículos sin certificación: estos son los productos en la mira

La empresa arriesga una millonaria sanción.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante esta jornada, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra la empresa Mercado Libre, por vender hasta 70 productos sin certificación de seguridad.

Dentro de los productos que se vendían sin SELLO SEC figuran duchas eléctricas, turbo calefactores, hervidores, calefones, generadores eléctricos y taladros, entre otros.

La fiscalización de la SEC se extendió desde agosto del año pasado hasta mayo de este 2025, fecha en que se cerró, con la decisión de formular cargos a la empresa responsable de su venta.

Revisa también:

ADN

Dentro de los riesgos a los que se exponen las personas que compraron estos productos estarían los de incendio; descargas eléctricas; fallas operativas por mal funcionamiento; sobrecargas y cortocircuitos.

Mientras que en el caso de productos que funcionan con combustibles, los peligros serían explosiones o incendios; fugas; intoxicación por monóxido de carbono; y daños al motor o sistema.

Mercado Libre arriesga multas que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales.

