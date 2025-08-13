;

País ADN. “Está copiando su receta”: MEO compara a Kast con Alberto Fujimori tras dichos sobre el Congreso

En conversación con País ADN, el precandidato presidencial cuestionó la estrategia de Johannes Kaiser, señalando que hace ver “moderado” al candidato republicano. “Anda a saber si Kast lo financia”, dijo.

Ruth Cárcamo

País ADN - Entrevista a Marco Enríquez-Ominami, precandidato presidencial

46:20

El precandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, se refirió en diálogo con País ADN a los dichos del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien relativizó la relevancia del Congreso a la hora de gobernar.

“Es de lo más parecido que yo he visto a un presidente que fue electo democráticamente y gobernó de la peor manera que es (Alberto) Fujimori en Perú”, dijo el independiente.

ADN

Getty Images | Imagen de archivo del exdictador de Perú, Alberto Fujimori. / ERNESTO BENAVIDES

En esa línea, sostuvo que “Kast está copiando su receta: se aprovecha del miedo que existe en la sociedad, de la rabia que hay contra los políticos, de un mal momento económico y te dice que hay que achicar el Estado, llenar de militares todo, mucha mano dura y gobernar por decreto”.

“A Kast le conviene a Kaiser”

Por otro lado, Marco Enríquez-Ominami cuestionó la estrategia del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser: “Me da la impresión que a Kast le conviene a Kaiser. Anda a saber si Kast financia a Kaiser”.

ADN

Agencia UNO | José Antonio Kast

“Kaiser dice barbaridades (...) y Kast mudo, que piensa exactamente lo mismo. Aparece Kast como un hombre moderado y el otro haciendo el trabajo fanático”, añadió.

“Son trucos para esconderse de los debates”

Finalmente, el precandidato presidencial criticó el anuncio de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien informó que reducirá su presencia en debates para enfocarse en las regiones.

ADN

“Ella está diciendo que quiere escuchar al pueblo, pero no lo hizo. Ha estado solo con empresarios, o sea, la secuencia: primero la empresa y después el pueblo, raro. Yo creo que son trucos para esconderse de los debates“, cerró.

Revisa aquí la entrevista de Marco Enríquez-Ominami en País ADN:

