Megaoperativo en Independencia deja 12 detenidos: menor habría sido forzado a unirse a banda criminal

Durante la madrugada de este miércoles, un operativo policial conjunto dejó 12 detenidos en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, en el marco de investigaciones por secuestros, usurpación de viviendas y otros delitos violentos.

En concreto, la acción fue ejecutada por personal de la Bipe Antisecuestros de la PDI y del OS9 de Carabineros, quienes allanaron 23 inmuebles en un condominio ubicado en calle Inglaterra.

La investigación habría comenzado tras la retención de un menor de edad, que fue obligado a integrarse a una banda y a vender drogas, lo que derivó en un trabajo conjunto con el Departamento OS9 de Carabineros

El Fiscal Coordinador ECOH, Héctor Barros, detalló que entre los detenidos hay una persona vinculada al menos a cuatro secuestros. “Se detuvieron a 12 personas en este procedimiento y tenemos a una persona vinculada a lo menos con cuatro delitos de secuestro, por lo cual se va a pedir las órdenes respecto de él en los días siguientes”, explicó en un punto de prensa.

El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, calificó la operación como “exitosa” y advirtió que la usurpación de viviendas ha adquirido “una peligrosa fuerza”, afectando a domicilios en el sector céntrico de Santiago.

“El control a través de la comisión de delitos de usurpación provoca que los propietarios no puedan ejercer sus derechos y genera situaciones de indefensión para quienes viven en la comunidad. Esto lleva a un desgobierno absoluto y permite que las bandas criminales desarrollen narcotráfico e infracciones a la ley de armas dentro de esos inmuebles”, explicó Orellana.