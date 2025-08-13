Para mantenerse activos: selección de Palestina trasladará a Chile su base de operaciones / RODGER BOSCH

La selección de fútbol de Palestina sorprendió en la ruta clasificatoria al Mundial 2026, considerando que llegaron hasta la tercera ronda y quedaron por un penal fuera de los playoffs.

Ante su buen nivel, en el elenco árabe se proyectan con la esperanza de clasificarse al Mundial 2030 y para ello, una complicación ineludible es la delicada situación que se vive en Gaza con los constantes bombardeos en la zona.

Así las cosas, en Palestina pusieron sus ojos en su mayor colonia en el extranjero, Chile, donde buscarán echar raíces.

Según información del sitio Lateral Web, el entrenador del elenco asiático, Ehab Abu Jazar, aseguró que trasladarán su base de operación a nuestro país con tal de establecer un centro de entrenamiento permanente, con el apoyo del Club Deportivo Palestino.

"El técnico, nacido en Gaza, explicó que esta decisión responde a la imposibilidad de desarrollar actividades deportivas en Palestina debido al conflicto bélico actual. Su familia vive actualmente en un campo de refugiados tras la destrucción de su hogar en los bombardeos", explicó el medio antes citado para plantear los argumentos en torno a esta determinación.

Así las cosas, Palestina se establecerá en Chile buscando talentos sudamericanos que le permitan ilusionarse con un futuro mundialista.