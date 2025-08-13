Ola de raptos en Chile: la “casa de los secuestros” y el megaoperativo que destapó una posible red criminal en Santiago

Este miércoles, el Centro de Justicia de Santiago concentró audiencias clave en tres causas por secuestro que, según la Fiscalía, comparten al menos un imputado y posibles nexos con una misma red criminal que opera en la capital.

El caso principal fue la formalización de seis detenidos por el secuestro de un empresario ocurrido en Quilicura. Tras más de cinco horas de audiencia, el tribunal decretó prisión preventiva para tres imputados, internación provisoria para dos menores de edad y arresto domiciliario nocturno para otro.

Diego Martin Ampliar

Todos son de nacionalidad venezolana o colombiana, y habrían participado en funciones como la coordinación, custodia del lugar de cautiverio o recepción del rescate, que ascendió a $80 millones. La audiencia se realizó bajo carácter secreto y se fijó un plazo de 120 días para la investigación.

Paralelamente, se desarrollaron diligencias relacionadas con otras dos causas: el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, y el de una persona a la que sus captores mutilaron un dedo.

En este último, la víctima fue retenida desde el viernes hasta el lunes pasado, y el hecho estaría vinculado a la llamada “casa de los secuestros” en Renca, inmueble allanado el martes donde se habrían mantenido cautivas al menos tres personas.

Las investigaciones apuntan a que estos hechos, junto a otros recientes —como el hallazgo de restos humanos y el secuestro de una joven en La Florida—, podrían involucrar miembros comunes y estar asociados a delitos de homicidio, extorsión, tráfico de drogas y armas.

Megaoperativo

La jornada también estuvo marcada por un megaoperativo en Independencia, donde la PDI detuvo a 12 personas, principalmente ciudadanos ecuatorianos, acusados de usurpar más de 30 departamentos para actividades ilícitas.

Entre sus acciones, la banda habría intentado reclutar a un adolescente de 16 años, secuestrado como parte de su plan de incorporación forzada.

Desde Fiscalía ECOH señalaron que “hay nombres que se repiten en las distintas causas” y que las piezas de esta trama se van uniendo como “una cadena”.

Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia recordó que en Chile, secuestrar no es gratis y destacó que el trabajo del equipo ECOH, creado en 2023, ha permitido formalizar a 162 personas por este delito en menos de dos años.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, solo en los últimos cinco secuestros registrados, la labor coordinada de fiscales y policías ha permitido detener a 21 personas, resolviendo tres de esos casos en menos de 24 horas.