Cataldo condena uso de molotov en liceo Lastarria y llama a no “romantizar” la violencia / Lukas Solis Saez

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió este miércoles a los incidentes ocurridos en el Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, donde un estudiante resultó herido al manipular una bomba molotov y otro sufrió cortes en una mano durante los disturbios. Ambos se dieron a la fuga y no han sido identificados.

Cataldo subrayó que la manipulación de artefactos incendiarios constituye un delito y advirtió sobre el riesgo de lesiones graves o incluso la muerte.

“No se debe romantizar este tipo de acciones, que pueden tener consecuencias fatales”, señaló, recordando que el año pasado más de 30 estudiantes del INBA se auto infligieron daños durante hechos similares. El ministro hizo un llamado a la responsabilidad de estudiantes, familias y comunidad escolar.

Investigación en curso

El titular del Mineduc informó que la identidad del joven que habría resultado más afectado sigue sin confirmarse y que su paradero es desconocido. El otro involucrado, con lesiones menores, ya fue atendido. Cataldo indicó que el Ministerio está trabajando junto a los municipios para gestionar el conflicto, pese a que la aplicación de la normativa recae en los sostenedores.

Consultado por las palabras del alcalde Jaime Bellolio, quien atribuyó los incidentes a “grupos anárquicos de ultraizquierda” coordinados, Cataldo sostuvo que, si existen antecedentes, deben ser entregados a la Fiscalía. Añadió que el Ministerio no es un órgano de inteligencia y que lo relevante es que la investigación avance con la información disponible.