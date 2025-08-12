;

Adulta mayor no pudo escapar: fatal incendio destruye vivienda en el centro de San Fernando

La emergencia movilizó a múltiples compañías y equipos de emergencia para extinguir el fuego y esclarecer las circunstancias del siniestro.

Martín Neut

Matías Llanca

Adulta mayor no pudo escapar: fatal incendio destruye vivienda en el centro de San Fernando

Adulta mayor no pudo escapar: fatal incendio destruye vivienda en el centro de San Fernando / VICTOR HUENANTE

Un incendio de gran intensidad afectó esta noche una vivienda en el centro de San Fernando, región de O’Higgins, específicamente cerca de la confluencia de las calles Chillán y Membrillar con avenida Manso de Velasco.

El fuego se propagó rápidamente y destruyó por completo el inmueble, aunque no se extendió a propiedades cercanas.

Bomberos de cinco compañías locales acudieron al lugar y lograron controlar las llamas tras un arduo trabajo.

Lamentablemente, una adulta mayor, única habitante de la casa, perdió la vida en el siniestro.

Actualmente, ocho unidades de Bomberos permanecen en el lugar para verificar que no existan focos activos y realizar la remoción de escombros.

La Fiscalía ordenó la presencia de la Brigada de Homicidios y Lacrim de la PDI, junto con el Servicio Médico Legal, para investigar las causas del incendio.

Además, colaboran personal municipal de seguridad y gestión de riesgos, junto a técnicos de la empresa eléctrica CGE.

