Ministra Vallejo responde a Kast tras dichos del Congreso: “Estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, cuestionó duramente las recientes declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien afirmó en el seminario Moneda Patria 2025 que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan”.

En un punto de prensa, la secretaria de Estado afirmó que no le sorprende la mirada del postulante a La Moneda sobre el Parlamento, ya que “estuvo 16 años siendo diputado sin hacer nada muy relevante para el país”.

En esa línea, agregó que, si se observa la labor de su bancada en la actual Cámara, “se ha opuesto sistemáticamente a reformas tan importantes como las 40 horas, el salario mínimo y el aumento de la PGU. Si fuera por la bancada republicana, ninguna de esas cosas existiría hoy día”.

La ministra Vallejo subrayó que su crítica no es “ofensiva”, sino una constatación de hechos: “Una cosa es el Parlamento como institución y otra cosa son las personas que van a hacer de la labor parlamentaria algo irrelevante para las personas”.

Consultada por si consideraba las palabras de Kast una provocación contra el Gobierno, la vocera del Ejecutivo lo descartó: “No lo veo como una provocación, habla más bien de cuál es su forma de hacer política”.