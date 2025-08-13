;

Demócratas reitera su apoyo a diputado Calisto para un cupo senatorial: “Estamos defendiendo la presunción de inocencia”

La colectividad enfatizó que si es declarado culpable por tribunales “perderá su cargo”. Esto en medio del desafuero decretado contra el parlamentario, quien está siendo investigado por presunto fraude al fisco.

El Partido Demócratas reiteró su apoyo al diputado Miguel Ángel Calisto para un cupo senatorial en su acuerdo con Chile Vamos por las listas parlamentarias.

Mediante un comunicado, la colectividad indicó que “no le endosamos a nadie nuestras decisiones ni nuestras responsabilidades, ni a otros partidos ni a los candidatos presidenciales”.

“Respecto del diputado Calisto, estamos defendiendo la presunción de inocencia, su derecho a defensa y que, en su carácter de autoría electa, sea únicamente la ciudadanía de la Región de Aysén (...) la que decida si mantiene su confianza en él”, añadió.

“Si es electo senador, y luego es declarado culpable, perderá su cargo”

En esa línea, Demócratas enfatizó que “si es electo senador, y luego es declarado culpable por los tribunales, perderá su cargo. Pero si finalmente es declarado inocente, muchos deberán pedirle disculpas”.

Esto por la investigación por el delito de fraude al fisco que cae sobre el diputado, quien apeló ante la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique decretara su desafuero.

“Los propios partidos de Chile Vamos fijaron como estándar el principio de presunción de inocencia, pues llevaron como candidato a alcalde por Linares a una persona que estaba formalizada por fraude al fisco y con arresto domiciliario, situación muy lejana a la que hoy vive el diputado Calisto", cerró la colectividad.

