FOTOS. “Sin senadora, sin museo y sin calle”: la burla de las Nuevas Generaciones UDI tras cambio de nombre en San Miguel

Tapando un mensaje de la Brigada Chacón (históricamente ligada al Partido Comunista), la juventud de la colectividad de Chile Vamos celebró la resolución que transformó la calle Salvador Allende en calle Salesianos.

Alejandro Basulto

Las Nuevas Generaciones UDI, como se hacen llamar las juventudes políticas de la Unión Demócrata Independiente, celebraron efusivamente la resolución que días antes tomó la municipalidad de San Miguel, de cambiar el nombre de la calle Salvador Allende por “Salesianos”.

Una decisión que fue recientemente ratificada por el consejo del municipio, liderado por la alcaldesa Carol Bown (UDI), con cinco votos a favor y cuatro en contra.

Por parte de la municipalidad y la derecha, se argumentó que el cambio tenía como justificación una encuesta en la que el 82% de los residentes consultados, estuvo de acuerdo. En la consulta participaron 720 personas de un total de 150 mil habitantes de la comuna.

Recordemos que en el año 2023, la calle Salesianos había sido cambiada en honor al expresidente Salvador Allende en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Nuevas Generaciones UDI vs. Brigada Chacón

Cuando la alcaldesa Carol Bown dio a conocer la resolución sobre este cambio, las Nuevas Generaciones UDI celebraron tapando un mensaje de la Brigada Chacón (agrupación históricamente ligada al Partido Comunista), con su propia misiva callejera: “Se quedaron sin senadora, sin museo y sin calle”.

Solo 141 nuevos empleos y los comunistas preocupados del nombre de una calle”, añadieron en otro lienzo.

Además, en la publicación en Instagram, en la que compartieron esta intervención propagandística, expresaron: “Se dicen defensores de la democracia, pero buscan pasar por encima de la voluntad de los vecinos de San Miguel. Dicen querer paz, pero agreden y censuran a quienes piensan distinto”.

Los vecinos han hablado, siempre Salesianos”, concluyeron.

