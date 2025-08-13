Hechos de violencia en Liceo Lastarria terminan con encapuchado quemado por bomba molotov

Durante esta jornada, nuevos hechos de violencia por parte de encapuchados se registraron en el liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia.

Según información preliminar, desconocidos salieron desde el recinto educacional para enfrentarse con personal de Carabineros, lanzando bombas molotov.

Fue en este contexto en el que uno de los encapuchados habría sufrido lesiones producto de la acción del artefacto incendiario, según confirmó Carabineros.

“Se expande el tema de la combustión que lleva la bomba molotov, en este caso la bencina, y al parecer se quema el cuello”, dijo la capitana Susana Saenz.

“Hasta el momentom no sabemos dónde se encuentra la víctima, y al verificar el sitio del suceso, en el del ingreso del recinto hay sangre”, agregó.