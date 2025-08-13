Marcelo Morales es excluido en el New York Red Bull por un insólito motivo / Agencia Getty

Marcelo Morales parecía tener un renacer futbolístico luego de debutar, tras varios meses de espera, en el New York Red Bull.

De hecho, en dicha instancia, por la Leagues Cup, asistió en el partido donde vencieron por penales a Juárez de México.

El lateral formado en la U no tuvo opción de jugar el pasado fin de semana por la MLS ante el Real Salt Lake, pero tenía la chance de sumar minutos hoy miércoles, por los cuartos de final de la US Open Cup, ante Philadelphia Union.

Sin embargo, el entrenador de los New York Red Bull, Sandro Schwartz, anunció que Marcelo Morales quedó fuera de la citación.

¿La razón? Una medida disciplinaria del club, pues el exdefensor azul llegó una hora tarde a la práctica de ayer martes, con lo que se determinó sancionarlo y no disponer de él para el juego.