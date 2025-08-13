;

“Lloré durante toda la ceremonia”: Fran García-Huidobro revela que matrimonio de conocida expareja le partió el corazón

La confesión muestra la vulnerabilidad de la animadora frente a un momento que marcó su vida personal.

Javiera Rivera

“Lloré durante toda la ceremonia”: Fran García-Huidobro revela que matrimonio de conocida expareja le partió el corazón

Fran García-Huidobro se sincerará este sábado en Only Friends sobre la difícil experiencia que vivió al ver el matrimonio de su expareja, Cristián de la Fuente, con Angélica Castro, madre de su hija.

En un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile, la animadora contó que, tras enterarse del matrimonio por televisión, decidió aislarse sola en un hotel.

ADN

Prendí la televisión y me puse a verlo. ¿Qué crees que hice? ¿Me reí? ¿Me dio lo mismo? Nada de eso… Lloré durante toda la ceremonia”, relató con ironía y emoción.

Fran agregó que su entonces pareja, Jorge Zabaleta, la encontró en ese momento y reaccionó con comprensión. “No me retó ni me dijo nada. Simplemente dijo: ‘Vamos a comer algo’. Fue muy doloroso, porque además había pasado un año desde nuestra separación”, explicó.

Revisa también

ADN

Por su parte, Cristián de la Fuente se limitó a comentar: “Hay que levantarse… hay que limpiarse las heridas y seguir adelante”, dejando entrever respeto y distancia sobre la confesión de García-Huidobro.

Además de Fran y Cristián, en el nuevo episodio de Only Friends participarán figuras como la actriz Javiera Acevedo y el cantante Jose Alfredo ‘Pollo’ Fuentes, quienes se someterán a la dinámica del programa en Mega.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad