“Lloré durante toda la ceremonia”: Fran García-Huidobro revela que matrimonio de conocida expareja le partió el corazón

Fran García-Huidobro se sincerará este sábado en Only Friends sobre la difícil experiencia que vivió al ver el matrimonio de su expareja, Cristián de la Fuente, con Angélica Castro, madre de su hija.

En un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile, la animadora contó que, tras enterarse del matrimonio por televisión, decidió aislarse sola en un hotel.

Ampliar

“Prendí la televisión y me puse a verlo. ¿Qué crees que hice? ¿Me reí? ¿Me dio lo mismo? Nada de eso… Lloré durante toda la ceremonia”, relató con ironía y emoción.

Fran agregó que su entonces pareja, Jorge Zabaleta, la encontró en ese momento y reaccionó con comprensión. “No me retó ni me dijo nada. Simplemente dijo: ‘Vamos a comer algo’. Fue muy doloroso, porque además había pasado un año desde nuestra separación”, explicó.

Por su parte, Cristián de la Fuente se limitó a comentar: “Hay que levantarse… hay que limpiarse las heridas y seguir adelante”, dejando entrever respeto y distancia sobre la confesión de García-Huidobro.

Además de Fran y Cristián, en el nuevo episodio de Only Friends participarán figuras como la actriz Javiera Acevedo y el cantante Jose Alfredo ‘Pollo’ Fuentes, quienes se someterán a la dinámica del programa en Mega.