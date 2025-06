“A mí me sentó un alto ejecutivo...”: Mario Velasco revela la causa del fin de su relación con Fran García-Huidobro

Bajo los focos de Zona de Estrellas, este lunes Mario Velasco compartió detalles desconocidos sobre su antigua relación con Francisca García-Huidobro, luego de un inesperado saludo que la animadora le dedicó en plena emisión del programa Only Fama.

En pantalla, la también actriz envió un mensaje directo a su expareja: “Un gran saludo a Mario Velasco, grande, enorme, con abrazo, un beso con lengua, con todo... Qué tanto, estoy soltera y él también”.

En respuesta, el rostro de Zona Latina expresó: “Yo creo que hay ciertos besos que no se olvidan, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Hay besos y besos, hay otros que se olvidan y otros que no. Hablo por ella, hablo de sus besos. No es que me esté canchereando y decir ‘jamás se le olvidaron mis besos’, no, al revés”.

Más adelante, el conductor de Zona de Estrellas recordó una difícil etapa luego del quiebre sentimental con la animadora de Only Fama, en la que fue públicamente ninguneado y criticado por ella.

“Mira lo que es la vida, uno tiene que esperar tranquilamente (…) Uno debe callar, porque a lo mejor habían quedado cosas pendientes y parte de ningunearme era algo que, a lo mejor, la podía hacer sentir mejor, me imagino”, señaló.

¿Por qué le puso fin a su relación con la hoy conductora de Only Fama?

El comunicador reveló también las razones que lo llevaron a poner fin a la relación, asegurando que no se trató de una infidelidad, sino de una advertencia laboral.

“A mí me sentó un alto ejecutivo en su oficina y me dijo ‘mira, yo no sé si estoy feliz o no feliz, porque no me corresponde, pero sí te puedo decir que esta relación con Francisca García-Huidobro es distinta a la que quizá tú tienes y juegas, a lo mejor, en las tardes con tus compañeras de Yingo, ¿por qué? Porque ella es la mujer más importante de este canal. A mí no me parece que tú puedas tener un comportamiento que ella pudiese desperfilarla’”, relató.

Además, sumó otro comentario de la figura ejecutiva, quien también le comentó: “Lo que pase contigo realmente a mí me da lo mismo. Ten cuidado porque cualquier paso en falso podría hacer que tú pierdas tu trabajo”.

Ante ello, Mario Velasco confesó que “yo te digo las palabras exactas de lo que me dijeron. Yo lo interpreté como un ‘salga de ahí, calladito se ve más bonito’”.

El conductor de Zona de Estrellas terminó reconociendo el temor que sintió tras esta advertencia, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica como ponerle fin a la relación.

Y acerca de cómo se lo tomó Francisca García-Huidobro, recordó:“Le cayó pésimo, me dijo que había sido un poco hombre, que cómo había privilegiado mi trabajo hasta ese entonces y no una relación que, yo me le estaba diciendo, que me parecía bien, que me gustaba”.