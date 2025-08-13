Recientemente, se dio a conocer que el reconocido cantante japonés Nobuo Yamada, recordado mundialmente por ser la voz de la canción Pegasus Fantasy en el anime Saint Seiya, falleció el 9 de agosto a los 61 años.

Su partida se produjo tras padecer durante un largo período un cáncer de estómago que le fue diagnosticado en el año 2017.

Según informó su agencia Mojost, en el momento del diagnóstico los médicos estimaron que podría vivir cinco años, pero el intérprete superó esa proyección y alcanzó tres años más de vida.

Durante todo ese tiempo, continuó activo en la música, componiendo, cantando y realizando conciertos hasta poco antes de su muerte.

Nacido en Osaka en 1964, Yamada fue vocalista del grupo de hard rock y glam MAKE-UP. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó con el opening del anime Saint Seiya, serie que en Chile se conoce como Los Caballeros del Zodiaco.

También fue el responsable de otros temas vinculados a la franquicia, como el ending Blue Forever, que fue el primero del anime y también el más duradero.

El comunicado de Mojost señaló que el funeral se llevó a cabo de forma privada y solicitó respeto hacia la familia, pidiendo no acudir al domicilio del artista para entrevistas o actividades similares.

Asimismo, se confirmó que se realizará un evento especial para que los seguidores puedan despedirse, cuyos detalles se darán a conocer progresivamente.