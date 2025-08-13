;

JC Rodríguez se refiere al incierto futuro de Julián Elfenbein en televisión: “Hasta ahora no...”

El animador lleva varios meses sin participar en proyectos del canal, generando dudas sobre su continuidad.

El director de programación de Chilevisión, Julio César Rodríguez, se refirió a la situación de Julián Elfenbein, quien lleva varios meses sin participar en proyectos del canal, generando especulaciones sobre su continuidad.

El animador, conocido por conducir Pasapalabra, se encuentra en pausa contractual con CHV y enfrenta una etapa de incertidumbre tras una operación por una hernia que afectó su rutina laboral.

En el programa Sígueme de TV+, Rodríguez respondió a las preguntas sobre los nuevos programas y la posible participación de Elfenbein.

Sobre los rumores que indicaban que Diana Bolocco asumiría el espacio Fiebre de Baile, afirmó: “Todavía no se han definido los animadores para los programas.

Consultado directamente sobre el futuro de Elfenbein, el ejecutivo señaló: “Sí, estamos viendo eso. Hasta ahora no hay proyectos concretos, pero está considerado para lo nuevo”.

El panorama continúa siendo incierto para el comunicador, quien según fuentes cercanas al canal, no se sentiría cómodo participando en espacios de farándula o reality shows.

