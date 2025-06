Durante la emisión de este viernes de Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez reapareció luego de ausentarse el día anterior, generando expectativas entre sus compañeros tras el anuncio de su nuevo rol dentro del canal.

El periodista fue confirmado como Director de Programación a partir del 1 de julio, un cargo que combinará con sus labores en pantalla.

El conductor del matinal de Chilevisión llegó algunos minutos más tarde al set, lo que dio pie a comentarios. “¿Llegó Julio o no?”, lanzó Eduardo de la Iglesia. Allison Göhler le preguntó directamente: “Tenía la duda si te quedabas con nosotros”.

El animador respondió: “Si po, me voy a quedar en Chilevisión por cuatro años más, hasta el 2029. ¿Qué les parece?”.

En tono relajado, bromeó sobre sus nuevas responsabilidades: “Aquí ya tengo la pieza (...) Habitación 201, solo camas de una plaza (...) No me gusta llevarme el trabajo para la casa, así que me voy a quedar acá”.

El dato que destacó

Respecto a su continuidad en pantalla, aclaró: “Todos ayer se quedaron con el tema de programación, pero lo más importante es que me voy a quedar en el canal hasta el 2029″.

“Y lo de pantalla, es lo que vamos a hacer para tele, que es lo que hemos hecho siempre, que es tratar de hacer un buen programa, tratar de pasarlo bien, de informar, entretener a la gente y acompañarla, que no tiene mucho que ver con lo de programación, con lo ejecutivo”, complementó.

Finalmente, concluyó: “Está entretenido, vienen cuatro años superdesafiantes, lo que queda este año es importante, pero quedan cuatro años superimportantes, así que vamos a ver qué pasa”.