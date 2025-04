“Yo siempre he estado haciendo dos o tres programas”: Por primera vez Julián Elfenbein se refiere a los rumores sobre su “castigo” en CHV

La voz de Julián Elfenbein era lo que faltaba para entender su incierto presente en Chilevisión. Y recientemente, en conversación con Only Fama, el animador abordó con cautela los rumores que circulan sobre su continuidad en el canal, especialmente luego de su prolongada ausencia en pantalla.

“Prefiero no hablar, porque estoy... Estoy en un canal en el que trabajo hace rato, me gusta mucho, pero bueno, se ha dado estos últimos meses así”, señaló, dejando entrever que atraviesa un periodo complejo dentro de la señal televisiva.

A ello sumó un delicado tema de salud que ha estado enfrentando: “El tema de la hernia... Que no se me ha ido (...) Me operé, me bloqueé. Está mucho mejor, pero sigo con los remedios, que son tramadol... Que son remedios que te hacen...”.

Pese a las especulaciones, Julián evitó profundizar sobre su posición actual: “Lo del canal prefiero no comentarlo, pregúntenle al canal (...) Yo siempre he estado haciendo dos o tres programas al mismo tiempo, ahora... No te puedo explicar bien...”, concluyó.

El complejo presente del animador de Pasapalabra y The Voice en CHV

Previamente, desde Zona de Estrellas, el periodista Hugo Valencia apuntó a una posible razón tras la ausencia del presentador televisivo en los últimos estelares: su casi arribo a Mega.

“Lo que ha llamado mucho la atención es la presencia de Cristián Riquelme en la animación de los últimos estelares del canal y la ausencia de Julián Elfenbein“, comentó.

El comunicador también planteó que esto podría estar relacionado con una estrategia comercial: “La televisión es un negocio, no son fundaciones sin fines de lucro. Acá tú no le puedes entregar a quién es tu contrincante, las herramientas para que crezca y se convierta en un fenómeno”.

“Reporteando con distintas personas, de distintas áreas de Chilevisión, me dicen efectivamente que los deseos de Julián de irse a Mega le costaron caro y todavía le están pasando la cuenta”, agregó finalmente.