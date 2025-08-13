;

Juegos Panamericanos Junior: el remo vuelve a brillar y Chile iguala la cosecha de oros de Cali 2021

La disciplina abrió otra exitosa jornada de competencias y le dio a nuestro país la duodécima presea dorada en Asunción.

Bastián Lizama

Óscar Muñoz Badilla / Team Chile

Óscar Muñoz Badilla / Team Chile / Oscar Munoz Badilla

El Team Chile de remo sigue haciendo historia. Este miércoles, la delegación nacional volvió a brillar en las aguas del río Paraguay y le brindó a nuestro país un nuevo oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

El bote conformado por Amanda Araneda, Antonia Liewald, Antonia Pichott y Felipa Rosas consiguió la duodécima presea dorada para Chile, luego de ganar la final del cuatro pares de remos cortos femenino con un tiempo de 6:46.54.

Revisa también:

ADN

El combinado nacional se impuso en la definición a Brasil, que se quedó con la plata con un crono de 6:49.29. El podio lo completaron las locales, Paraguay, con 6:50.83.

Con esta nueva medalla, la décima que logra remo chileno en once definiciones de la cita paraguaya, el Team Chile logró igualar la cantidad de oros (12) que cosechó en los últimos Panamericanos Junior de Cali 2021.

Hasta ahora, la delegación nacional suma un total de 25 preseas en los Juegos de Asunción 2025, de las cuales 12 son oro, 6 de plata y 7 de bronce, números que podrían seguir aumentando durante esta jornada.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad