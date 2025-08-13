Juegos Panamericanos Junior: el remo vuelve a brillar y Chile iguala la cosecha de oros de Cali 2021

El Team Chile de remo sigue haciendo historia. Este miércoles, la delegación nacional volvió a brillar en las aguas del río Paraguay y le brindó a nuestro país un nuevo oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

El bote conformado por Amanda Araneda, Antonia Liewald, Antonia Pichott y Felipa Rosas consiguió la duodécima presea dorada para Chile, luego de ganar la final del cuatro pares de remos cortos femenino con un tiempo de 6:46.54.

El combinado nacional se impuso en la definición a Brasil, que se quedó con la plata con un crono de 6:49.29. El podio lo completaron las locales, Paraguay, con 6:50.83.

Con esta nueva medalla, la décima que logra remo chileno en once definiciones de la cita paraguaya, el Team Chile logró igualar la cantidad de oros (12) que cosechó en los últimos Panamericanos Junior de Cali 2021.

Hasta ahora, la delegación nacional suma un total de 25 preseas en los Juegos de Asunción 2025, de las cuales 12 son oro, 6 de plata y 7 de bronce, números que podrían seguir aumentando durante esta jornada.