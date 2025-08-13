VIDEO. Hombre es condenado a 18 años de cárcel tras atropellar a carabinero en Iquique
El hecho ocurrió luego de que el sujeto huyera de un control, lo que llevó al inicio de una persecución que terminó cuando el automóvil sufrió la rotura de un neumático.
Hombre es condenado a 18 años de cárcel tras atropellar a carabinero en Iquique
01:24
El Tribunal Oral de Iquique condenó a 18 años de cárcel a un hombre por movilizarse en un vehículo robado y atropellar a funcionarios de Carabineros durante una persecución, ocurrida el 10 de junio del 2024.
Según lo expuesto en el juicio, el acusado y dos acompañantes evadieron un control policial en Iquique, escapando a alta velocidad por la Ruta A-16 en dirección a Alto Hospicio.
En la huida, el conductor intentó atropellar a un carabinero, momento en que arrolló una motocicleta policial y dejó a un funcionario con una fractura grave. La fuga terminó cuando el automóvil sufrió la rotura de un neumático.
Carabineros comprobó que el auto tenía encargo por robo y portaba placas patentes falsas. Es así que el hombre fue sentenciado a 18 años por dos delitos frustrados de homicidio contra carabineros en servicio, por uso de placas patentes falsas y por receptación de vehículo motorizado.
Mientras que los otros dos acusados recibieron penas de 3 años por receptación de vehículos.