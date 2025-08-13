El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hombre es condenado a 18 años de cárcel tras atropellar a carabinero en Iquique

El Tribunal Oral de Iquique condenó a 18 años de cárcel a un hombre por movilizarse en un vehículo robado y atropellar a funcionarios de Carabineros durante una persecución, ocurrida el 10 de junio del 2024.

Según lo expuesto en el juicio, el acusado y dos acompañantes evadieron un control policial en Iquique, escapando a alta velocidad por la Ruta A-16 en dirección a Alto Hospicio.

En la huida, el conductor intentó atropellar a un carabinero, momento en que arrolló una motocicleta policial y dejó a un funcionario con una fractura grave. La fuga terminó cuando el automóvil sufrió la rotura de un neumático .

Carabineros comprobó que el auto tenía encargo por robo y portaba placas patentes falsas. Es así que el hombre fue sentenciado a 18 años por dos delitos frustrados de homicidio contra carabineros en servicio, por uso de placas patentes falsas y por receptación de vehículo motorizado.

Mientras que los otros dos acusados recibieron penas de 3 años por receptación de vehículos.

