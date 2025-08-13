;

Rostro de Mega declara tras aparecer en investigación por Caso Monsalve: “Me imagino que están sorprendidos”

Luego de saber de las últimas filtraciones, optó realizar un comunicado aclarando la situación.

Alejandro Basulto

Agencia Uno

Agencia Uno

La animadora de Only Fama, Fran García-Huidobro, respondió públicamente luego de que su nombre apareciera mencionado en la investigación del Caso Monsalve.

Según La Cuarta, Fernando Silva Tagliabúe, expareja de la denunciante, habría recibido de Víctor Providel, defensor público de Manuel Monsalve, el contacto de la comunicadora para presuntamente entregar videos privados de la acusadora, gestión en la que también habría participado Maximiliano Sepúlveda.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Only Fama y rostro de Mega, negó cualquier vínculo con el hecho.

Revisa también:

ADN

En una storie escribió: “No recuerdo jamás haber recibido un llamado de nadie vinculado a este caso. Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió”.

Fran García-Huidobro: “En Only Fama jamás se habló del caso de Manuel Monsalve”

Posteriormente, la “Dama de Hierro” compartió un video con un mensaje más extenso, aclarando que nunca habló de esta situación en el programa ni tuvo relación alguna con la causa judicial.

Me imagino que están sorprendidos, déjenme decirles que yo más. La Cuarta informa que alguien facilitó mi contacto para hablar con la expareja de la denunciante de Manuel Monsalve. Eso, que yo recuerde, no es cierto“, afirmó.

La animadora añadió: “En general sí me llaman y sí se contactan conmigo personas para mostrarme videos o informarme de algún rumor de la farándula, cosa que yo siempre derivo al equipo periodístico de Only Fama, porque por más años que yo lleve en esto, yo soy actriz, no soy periodista, así que la verdad es que me acabo de enterar de aquello”.

Finalmente, para concluir, Fran García-Huidobro expresó: “Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió. En Only Fama jamás se habló del caso de Manuel Monsalve y yo lo único que sé de ese caso es el libro que me leí en (República) Dominicana, por suerte”.

