María José Castro, conocida popularmente como “Lady Ganga”, sorprendió a sus seguidores al confesar que rechazó sumarse a El Internado, el nuevo reality de cocina de Mega que conducen Yann Yvin y Tonka Tomicic.

Durante una emisión de su programa Amikas Daily, la periodista contó que incluso realizó una especie de casting para el espacio.

“¿Saben a quién llamaron para ese reality de cocina y quién declinó? A mí, me llamaron y fui po. Y cuando llegué me grabaron, me hicieron como un mini casting, por así decirlo, y yo ‘ya, ok’. Me preguntaron qué me gustaría hacer en la tele. Y yo respondí: ‘No reality’”, relató.

Pese a su respuesta, la producción insistió en invitarla. “Y después me dijeron, ‘oye, ¿quieres entrar el reality?’, y yo ‘pero si yo dije no reality po’“, recordó.

La expanelista del matinal de TVN, Buenos días a todos, explicó que su negativa se debió a compromisos laborales y a un aspecto personal. “Me dijeron al tiro: ‘Es un encierro de varios meses en Perú’, y yo dije ‘y el Amikas Daily, ¿cómo lo hago?’“, señaló.

La periodista también bromeó sobre cómo sería su comportamiento en un encierro prolongado. “Si es de encierro, creo que yo sería tan hincha hueás con el orden que la gente me odiaría”, expresó entre risas.

El Internado, cuya fecha de estreno aún no se confirma, reunirá a diversas personalidades en un formato de competencia culinaria con encierro, y además de Yann Yvin y Tonka Tomicic, tendrá a Tita Ureta, Joaquín Méndez y Francisca García-Huidobro en diferentes roles durante las grabaciones.