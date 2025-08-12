Humor y ejercicio físico: la rutina de Marité Matus tras el fin de su relación con Camilo Huerta

Tras el reciente fin de su relación con Camilo Huerta, Marité Matus ha dado señales públicas de que comienza una nueva etapa.

El lunes, la influencer de 38 años compartió imágenes que revelan una actitud renovada, a menos de un mes de haber confirmado el quiebre con el entrenador y exintegrante de Yingo.

En su momento, la madre de los hijos de Arturo Vidal reconoció que la separación fue “una de las experiencias más dolorosas de mi vida”, pero también “el acto de amor más grande que he tenido conmigo misma”.

Incluso su hermano, Felipe Matus, comentó que esta situación le afectó físicamente, provocando una notoria pérdida de peso.

Las más recientes publicaciones muestran a Marité en diferentes momentos. En el primer registro, aparece frente a un espejo, vistiendo ropa deportiva y dejando ver un abdomen trabajado. El mensaje que acompaña la imagen transmite su nueva perspectiva: “No me rompo, me reinvento. Será una linda semana”.

Otro registro, compartido por su hermano, muestra a la influencer riendo mientras disfruta del espectáculo de su amiga Pamela Leiva, realizado en el Palermo Teatro Bar de barrio Italia. El show, titulado “Sólo para nosotras”, logró nuevamente atraer al público.

El productor y dueño del lugar, Pablo Viñolo, aseguró a LUN que “Pamela hace 2 o 3 funciones al mes y siempre están agotadas. Es un fenómeno, conecta muy bien con el público”.

