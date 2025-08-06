;

VIDEO. Tonka Tomicic vuelve a la televisión: será rostro del nuevo reality junto a Yann Yvin

Después de un año fuera de pantalla, la animadora regresa con un programa de competencia.

Javiera Rivera

Tonka Tomicic vuelve a la televisión: será rostro del nuevo reality junto a Yann Yvin

Mega confirmó oficialmente el regreso de Tonka Tomicic a la televisión chilena. La exconductora de Bienvenidos asumirá el rol de animadora del nuevo reality show El Internado, compartiendo la conducción con el reconocido chef Yann Yvin.

Este proyecto marcará el retorno de la comunicadora a la pantalla tras su salida de Canal 13 en febrero de 2024, estación donde lideró diversos espacios de entretención y matinales.

¿De qué trata “El Internado”?

Según informó Mega, el programa reunirá a 18 famosos chilenos e internacionales, con poca o cuestionada experiencia en cocina, quienes vivirán completamente encerrados mientras enfrentan desafíos físicos y culinarios.

Las pruebas definirán la permanencia de los participantes en la competencia, que combinará destrezas personales, convivencia y habilidades gastronómicas.

Además, el espacio contará con la participación especial de Tita Ureta y Joaquín Méndez, quienes estarán a cargo de distintas dinámicas dentro del encierro. También se suma Francisca García-Huidobro, quien liderará las intensas jornadas de “cara a cara” entre los concursantes.

El formato ha sido desarrollado por Global Content, la unidad internacional de Megamedia con más de 20 años de experiencia en la creación de realities.

Por ahora, Mega no ha revelado la lista oficial de celebridades que formarán parte del nuevo show, aunque se espera que la información sea liberada en las próximas semanas.

