“El Diablo Rojo sufrió en Chile y cantaron los Ángeles Azules”: prensa argentina enloquece con el gran nivel de la U / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En el partido jugado ante Independiente este miércoles, la Universidad de Chile volvió a mostrarse ante Sudamérica como un equipo que no tiene nada que envidiar a los gigantes del continente.

La victoria conseguida y el nivel de juego mostrado ante unos de los equipos argentinos que mejor maneja la pelota en su competencia, despertó en la prensa argentina una sensación de respeto que no se percibía hace muchos años.

“La U se encargó de desnudar las falencias del Rojo cuando agarró la pelota y, por momentos, lo dejó sin ropa”, escribió Diario Olé, que entre tantos destacó grandes futbolistas destacó a Lucas Assadi y su gol, sobre el cual dijeron: "una genialidad de Assadi, quien definió desde fuera del área como si fuese un penal: un golazo terrible".

En su caso, Clarín también destacó lo que hizo el volante ofensivo de la U. “Este ‘10’ de 21 años que sabe a lo que juega”, señalaron. Sin embargo, para ellos, el partido pasó por el cansancio de Independiente. “la intención saludable del Rojo de ir a buscarlo y ser directo. Esa voracidad le duró menos de 20 minutos”, afirmaron.

Como todo el mundo vio, el encuentro se definió en el mediocampo y así mismo lo analizó ESPN Argentina. “Las veces que el dueño de casa logró superar la primera presión consiguió generar peligro. Esta fue una constante”, sentenciaron.

En cambio, lejos de apuntar a lo futbolístico, La Nación entregó las culpas de la derrota al arbitraje, sobre el cual titularon: “La vieja historia de Independiente con el árbitro Daronco sumó otro capítulo: expulsión a la nueva figura roja”.

De manera más lúdica, El Gráfico Argentina lamentó que “todo lo bueno que insinuó Independiente para alcanzar la paridad comenzó a perder peso y la U aprovechó el hombre de más para controlar el partido”, resumiendo el juego en que “El Diablo Rojo sufrió en Chile y cantaron los Ángeles Azules”.