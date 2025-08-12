SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras temblor 6,5 registrado en Indonesia / Gary S Chapman

Un fuerte temblor de magnitud 6,5 se registró en horas de este martes en Indonesia.

Según informó el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el epicentro se ubicó a 195 kilómetros al oeste de la localidad Jayapura.

En ello, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartaron riesgo de tsunami para las costas del país.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

#SHOA indica que las características del #sismo magnitud 6.5 localizado a 195 km al W de Jayapura, Indonesia, NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en https://t.co/SzBA1gT70t — SENAPRED (@Senapred) August 12, 2025