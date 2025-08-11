Cantante argentino sufre fuerte caída durante show: escenario cedió mientras saltaba

Durante una presentación en el Club Bomberos de San Francisco, Argentina, el cantante David Ortiz, vocalista de la banda Dale Q’ Va, sufrió una caída luego de que parte del escenario colapsara.

Según reportes, Ortiz realizó dos saltos consecutivos al ritmo de la música cuando la estructura de madera del escenario cedió abruptamente, provocando que el artista cayera al suelo.

El momento quedó registrado en videos que rápidamente se difundieron en redes sociales, generando amplio revuelo.

Como consecuencia de la caída, David Ortiz sufrió una herida en la cabeza que requirió sutura. Fue atendido inicialmente en un camarín por personal de emergencia y luego trasladado a un centro médico.

El representante de la banda, Maximiliano Marinaro, describió el hecho como “una desgracia con suerte” y confirmó que Ortiz recibió varios puntos en la cabeza.

El propio cantante se dirigió a sus seguidores a través de Instagram, asegurando que, aunque aún siente mucho dolor, su estado ha mejorado.

La banda informó además que Ortiz debe someterse a nuevos exámenes médicos, incluyendo radiografías y resonancias, para descartar cualquier lesión adicional.

Por precaución, la agrupación decidió cancelar su presentación programada para la noche de ese mismo día. En un comunicado oficial, agradecieron las muestras de apoyo y los mensajes.

Revisa el momento: