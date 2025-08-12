“Sentía que estaba dañando a mi hija y tomé la decisión de no jugar más fútbol profesional”

Roberto Gutiérrez, exdelantero de Universidad Católica y Colo Colo -entre otro clubes del fútbol chileno-, confesó uno de los motivos por los que decidió retirarse del profesionalismo en 2022.

En diálogo con el programa Te Quiero Ver de TNT Sports, el “Pájaro” recordó su último paso por Cobreloa y los problemas que tuvo su hija ante los constantes cambios de ciudad, situación que llevó a tomar una drástica decisión pensando en su familia.

“Yo sentí que estaba dañando a mi hija y ahí tomé también la decisión de decir que no voy a jugar más fútbol profesional, salvo que llegue algo en Santiago o cerca para poder continuar”, recordó al finalizar su contrato en Calama en 2022.

En esa línea, Gutiérrez contó que “en esa labor de papá sentía que a lo mejor le podía estar causando un daño y no quería. Cuando fui a Calama acá el 2022, antes ya habíamos estado en Chillán y Rancagua, ella con conocimiento lógicamente”.

“Entonces cuando llega a Calama, como a la tercera semana de estar en el colegio nos mandan a buscar como apoderados y nos dicen que Maite (su hija) había tenido actitudes que, a lo mejor por protocolo, había que llevarla a un psicólogo para ver qué estaba pasando”, continuó.

“La llevamos a la psicóloga y después de la primera terapia me manda a buscar a mí. Me preguntó cuál era mi trabajo y le dije que yo venía a la ciudad a representar al equipo de Cobreloa, porque jugó fútbol profesional", agregó.

El tres veces campeón con la UC de la Primera División detalló que “ella (la psicóloga) le preguntó a Maite en la terapia cuáles son sus amiguitos y ella le dijo que no puede tener amigos por culpa del papá. Porque ella tenía amigos en Chillán el año pasado y ahora ya no los tiene porque nos tuvimos que venir acá. Y que con los primos que tiene en Curacaví no puede jugar tampoco porque tiene que estar acá con el papá“.

“Eso fue duro, así que le dije a mi señora ‘mira es el último año y te lo prometo que no la vamos a sacar más’, ni a ella como mujer ni a mi hija en el proceso de poder tenerlas con más cambios. Durante la carrera tuvimos varios cambios, así que ahí tomé la decisión de decirles que si salía algo en Santiago lo íbamos a tomar, pero si no, no íbamos a jugar más", concluyó Roberto Gutiérrez.