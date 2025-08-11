Durante la jornada de este lunes, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, confirmó el estadio que albergará la final de la Copa Libertadores 2025, que se jugará el 29 de noviembre.

El dirigente paraguayo, a través de un video en sus redes sociales, informó que el Monumental de Lima, recinto donde habitualmente hace de local Universitario de Deportes, será la cancha que reciba a quienes luchen por la “Gloria Eterna”.

“Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente Agustín Lozano y al club Universitario de Deportes por trabajar en conjunto con la Conmebol para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la Copa Libertadores”, expresó el mandamás en el anuncio.

El desenlace del torneo sudamericano de mayor relevancia vuelve a Lima tras seis años. La última vez que se disputó en tierras peruanas fue en 2019, año que coincidió con la primera final de Libertadores a partido único en sede neutral. En aquella ocasión, Flamengo se impuso por 2-1 a River Plate.

Cabe recordar que esa edición estaba originalmente programada para jugarse en el Estadio Nacional de Chile, pero tras el estallido social que vivió nuestro país, la Conmebol decidió trasladar el partido a otro territorio.