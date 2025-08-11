;

VIDEO. “Mr. Scorsese”: conoce la nueva serie documental de Apple TV+ basada en el icónico director

El programa cuenta con entrevistas exclusivas y material inédito en torno al cineasta.

José Campillay

No hay dudas de que Martin Scorsese es uno de los directores más populares y aclamados dentro de la industria cinematográfica, con miles de fanáticos que siguen cada uno de sus trabajos.

Los asesinos de la luna de las flores, El irlandés, El aviador, Pandillas de Nueva York, Vidas al límite, Casino y Buenos muchachos son solo algunos de los títulos de su destacada carrera.

Pero ahora él será el protagonista. Esta vez el director es la inspiración de la historia, el personaje principal. Esto, para una nueva serie de Apple TV+.

Bajo el título de Mr. Scorsese, esta docuserie ofrecerá un relato íntimo y profundo del cineasta que ha dejado una huella imborrable en el cine.

El proyecto llega bajo la dirección de Rebecca Miller y bajo la firma de Expanded Media y Round Films en asociación con LBI Entertainment y Moxie Pictures.

Desde el equipo tuvieron acceso exclusivo e irrestricto a los archivos personales de Martin. Además, el programa cuenta con extensas entrevistas con él, su familia, amigos y colaboradores de toda su carrera.

Entre los nombres que participan se encuentran Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Steven Spielberg, Sharon Stone y Margot Robbie, entre otros.

También tienen participación directa sus hijos, su esposa Helen Morris y amigos de la infancia.

La serie documental recorre desde sus primeros trabajos como estudiante en la Universidad de Nueva York hasta la actualidad, explorando cómo sus experiencias vitales moldearon los temas que han marcado su filmografía, como el bien y el mal y la complejidad de la naturaleza humana.

Este proyecto es el sueño de cualquier cineasta, por haber tenido acceso a leyendas de la industria, desde Marty mismo hasta sus colaboradores más prolíficos, amigos y familiares”, declaró Miller.

Me siento honrada de que confiara en mí para crear este documental, que creo resonará tanto con sus fanáticos más fieles como con quienes han enfrentado fracasos y alcanzado las estrellas”, agregó.

En el adelanto recientemente publicado, Scorsese y Steven Spielberg recuerdan la tensa batalla que estuvo a punto de dejar Taxi Driver fuera de los cines debido a su violencia gráfica.

El propio Scorsese reveló que llegó a considerar medidas extremas, como robar la copia en bruto de la película, para evitar que el estudio realizara cortes drásticos.

Finalmente, la controversia se resolvió modificando el color de la sangre en una de sus escenas más icónicas, lo que permitió conservar su esencia y evitar la censura.

Según sus realizadores, la serie no solo es un recorrido por la carrera del director, sino también una reflexión sobre su persistencia artística y su influencia en la historia del cine contemporáneo.

El estreno de Mr. Scorsese está agendado para el próximo 17 de octubre de este 2025, sumándose directamente a Apple TV+, dividida en cinco partes.

