Impactante cambio meteorológico en Santiago: pasará de 24 grados a lluvias y nieve en cosa de horas

Una semana de contrastes meteorológicos vivirá Santiago durante estos días, en donde se esperan altas temperaturas, pero también lluvias y nieve.

Esto porque según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, la capital tendrá una semana con calor primaveral, donde los termómetros marcarán hasta 24 grados el miércoles 13 de agosto.

Sin embargo, horas después de estas jornadas de calor, las proyecciones apuntan a posibles lluvias y nevadas en la capital.

Impactante cambio meteorológico en Santiago: pasará de calor a lluvia y nieve

Esto porque, según Meteored, luego de estos días de altas temperaturas, la lluvia volverá a Santiago a contar del viernes 15 de agosto.

Mientras que la nieve caería en sectores cordilleranos de la región Metropolitana, algo que se irá ratificando por las proyecciones con el paso de los días.

Lo que sí está claro es que en dicha jornada habrá cielos nublados, mientras que las máximas caerán a solo 13 grados.