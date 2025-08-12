Junaeb asegura alimentación llegó al 82% de los estudiantes durante paro de manipuladoras

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó que su plan de contingencia logró entregar alimentación a más del 82,2% de los estudiantes en todo el país, pese a la paralización de las trabajadoras manipuladoras de alimentos.

Desde la mañana del martes, equipos de Junaeb —encabezados por directores regionales y coordinadores del programa en cada colegio— fiscalizaron el cumplimiento de la medida, que combinó el servicio regular en recintos con personal disponible y raciones de contingencia en los demás.

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, destacó que las empresas concesionarias que no cumplieron recibirán multas y recalcó que el miércoles las manipuladoras retomarán sus funciones. “Esto se cumplió en la gran mayoría de los establecimientos y, en los casos donde no ocurrió, se aplicarán las sanciones correspondientes”, afirmó.

Durante la inspección, 15 empresas mostraron cumplimiento total, mientras que cuatro concesionarias en cinco regiones registraron los índices más bajos en la entrega del servicio. Rubio reiteró el llamado al diálogo, recordando que han trabajado con los gremios en mesas tripartitas para mejorar las condiciones laborales y el Programa de Alimentación Escolar.

Entre las mejoras implementadas se cuentan bonos por inicio de año escolar, Fiestas Patrias y Navidad; un bono mensual adicional equivalente al 50% del ingreso mínimo bruto; gratificación garantizada en 12 cuotas; y un nuevo sistema de supervisión por unidad educativa. También, se han cobrado boletas de garantía a empresas para asegurar pagos laborales pendientes.

Según los gremios, las manipuladoras de alimentos retomarán este miércoles sus labores, lo que permitirá restablecer la normalidad del servicio en los establecimientos educacionales del país.