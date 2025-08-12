“Cada comida que me salto es una victoria”: La peligrosa tendencia promocionando la “delgadez extrema” que Tiktok se vio obligado a bloquear

En un acceso libre y digitalizado, las redes sociales se han transformado en un canal de difusión para múltiples propósitos, algunos menos saludables que otros, entre ellos: la obsesión por la delgadez. En el caso de TikTok, se debe tener al menos 16 años para descargar la aplicación, número que puede ser convertido; mientras que según un estudio de Exploding Topics complementa que un 55% de los usuarios es menor de 30 años.

Bajo esa línea y a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que los Trastornos de la Conducta Alimentaria son la tercera enfermedad crónica más recurrente en adolescentes y específicamente en mujeres, las que tienen un 90% de probabilidades a padecer por sobre los hombres. El auge y culto hacia la delgadez se ha posicionado en un altar de publicaciones en redes sociales y a su vez, el aumento de TCA (Trastornos de Conducta Alimentaria) supone un peligro para la sociedad.

Rostros como Liv Schmidt, se han visto reconocidos por ser referente de prácticas alimentarias extremas. La influencer estadounidense, ha sido bloqueada en reiteradas ocasiones por la plataforma de TikTok por difundir y vender recetas para conseguir un aspecto delicado y raquítico. Sin embargo, continúa generando contenido a través de su Instagram (@livsschmidt, 329 mil seguidores), donde además es fundadora de Skinni Societé.

Desde allí se empieza a masificar este contenido de delgadez extrema, el cual acumuló más de medio millón de publicaciones a nivel mundial. Por lo tanto, TikTok bloqueó el hashtag “#SkinnyTok” por el peligro íntegro a la salud mental y corporal. A cambio de eso, entrega un mensaje de autocuidado:

“No estás solo/a. Si tú o alguien que conoces tenéis dudas sobre la imagen corporal, alimentación o el ejercicio, es importante que sepáis que hay ayuda disponible y que no estáis solos. Si te sientes cómodo/a, puedes contar con alguien de confianza o consultar los recursos que ofrecemos a continuación. No te olvides de cuidar de tu mismo/a t de los demás”.

Posteriormente, aparece un botón de “Consultar recursos”, lo que lo redirige con el soporte de la plataforma.

Sin embargo, el bloqueo del hashtag no ha sido impedimento para seguir creando contenido como este, con la excepción de realizarlo de manera anónima. Frases como: “Cada comida que me salto es una victoria”, “No estás fea, solo eres gorda”, “Quieres bajar de peso, pero no cierras la boca”. Una de estas cuentas es @solitario_0s (99,6 mil seguidores) y ha logrado más de 4,3 millones de reproducciones en frases como: “bajare de peso cueste lo que cueste”.