Cuidar la alcantarilla suena bien: la nueva campaña de Aguas Andinas que busca mantener el buen funcionamiento del sistema

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN Andrea Obaid conversó con Franco Nicoletti, vocero de Aguas Andinas, sobre el uso y utilidad de los alcantarillados, con foco en su buen desempeño.

De acuerdo a cifras oficiales, cada año se extraen más de 4.000 toneladas de basura del sistema, donde se encuentra de todo tipo de desperdicios.

Todo esto genera problemas mayores al momento de lluvias intensas, haciendo colapsar el sistema y derivando en escenarios más complejos para la ciudadanía.

A raíz de esto, la sanitaria lanzó la campaña ‘Cuidar la alcantarilla suena bien’, buscando concientizar sobre los cuidados de esta herramienta.

Destacando el “importante rol” que cumple el alcantarillado “para nuestro diario vivir”, el invitado detalló que la red en la Región Metropolitana “tiene una longitud de 11.000 kilómetros”.

Esto “permite conducir aguas servidas hacia las biofactorías, donde después son limpiadas, tratadas para devolverlas al medio ambiente”.

“Lo que busca es que nosotros no tengamos contacto directo con las aguas servidas. Presta un servicio para el bienestar y la salud de los habitantes de la RM”, agregó.

Respecto a la problemática principal, Nicoletti lamentó el hecho de que en esas instalaciones “encontramos mucha basura”, siendo un problema con diferentes orígenes.

Educación sobre el cuidado

En lo que respecta a lo ocurrido en casa hogar, el especialista enfatizó en la importancia de comprender “qué cosas sí pueden ir al alcantarillado y qué cosas no”.

“Con pequeños cambios de hábito podemos cuidar esta infraestructura y evitar que esta basura taponeé el servicio, que lo que genera es que tengamos un vertimiento de estas aguas en la vía pública”, expuso.

“Hay cosas que no están diseñadas -para eso-, que no se deshacen con el agua (...) estos elementos que no se deshacen se empiezan a enredar dentro de las tuberías”, comentó.

Respecto al aceite, a pesar de que “es bien habitual de que uno lo bote al desagüe”, es preferible “que le demos otro uso en vez de desecharlo a un sistema al que le estamos haciendo daño”.

La campaña

‘Cuidar la alcantarilla suena bien’ nace desde esta necesidad de generar conciencia y trabajar de manera conjunta con la ciudadanía, siendo la pieza fundamental del cuidado.

“Quisimos hacer una campaña diferente. Estos son problemas técnicos y cuando los explicamos desde lo técnico cuesta que llegue el mensaje”, señaló el representante de Aguas Andinas.

“Aquí nos pusimos por el lado del receptor”, explicó, enfatizando en la idea de “cómo logramos que este cuidado de la alcantarilla llegue a las familias”.

Es así como surge esta iniciativa de la mano de Epidemia, que sea atractivo para grandes y chicos. Así, “entre todos podemos hacer un cuidado de esta importante infraestructura”.