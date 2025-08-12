;

“Mundos Opuestos 3″: esta es la fecha para el ansiado regreso de entretenido exparticipante del reality

El encierro en Perú, producido y emitido por Canal 13, traerá de vuelta a uno de los favoritos de los televidentes.

Alejandro Basulto

"Mundos Opuestos 3″: esta es la fecha para el ansiado regreso de entretenido exparticipante del reality

El regreso de Mike Milfort a Mundos Opuestos 3 ya es un hecho, luego de su inesperada eliminación en la primera semana del reality de Canal 13.

El modelo e influencer haitiano, quien fue sacado del encierro en Perú por Princeso, considerado entonces el participante más conflictivo, volverá a la competencia el próximo martes 19 de agosto para reencontrarse con sus compañeros.

Al respecto, Mike comentó con humor: “Quiero estar un poco más adentro esta vez, porque antes duré una semana no más. Quiero batir mi propio récord y durar dos semanas ahora”.

Además, el influencer haitiano señaló: “En esta ocasión quiero conocer más a mis compañeros y empezar lo que ni siquiera empecé, como alcanzar a participar en una competencia de equipos, que no hice ni eso porque no duré nada”.

Mi señora se puso feliz de que yo reingrese, porque dijo que iba a traer platita a la casa, a diferencia de la primera vez. Además, los voy a dejar de hinchar tanto en la casa, eso también los tiene felices”, añadió en alusión a su esposa Melany y a su hija de poco más de un año.

En cuanto a sus relaciones dentro del reality, Mike Milfort aseguró: “Quiero reencontrarme con el Alan, Chilota, Evelyn, Diego, la Vale... con todos los hueones en realidad. Y como no alcancé a agarrarle mala a alguien, no hay nadie que no quiera ver”.

