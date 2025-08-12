Hombre en situación de calle muere atropellado en barrio Franklin: estaba durmiendo en plena vía

En horas de la mañana de este martes, un hombre en situación de calle murió tras ser atropellado por un vehículo en barrio Franklin.

Según información preliminar entregada por Carabineros, la víctima se encontraba durmiendo en plena vía.

Además, habría estado tapado con bolsas y cartones, por lo que no fue advertido por el conductor.

El comandante de Carabineros Pedro Olguín, comisario de la Cuarta Comisaría, detalló que “no existiría intervención de terceras personas con un dolo de provocar este deceso”.

“En el lugar hay unas bolsas que almacenan diferentes especies, entre ellas ropa y especies en desuso”, agregó.

“Al momento, no tenemos una identidad establecida, no obstante, se trata de un hombre adulto, aproximadamente unos 30 años de edad, y estamos realizando las diligencias tendientes a conocer la identidad de esta persona”, aseguró el uniformado.

Personal policial se encuentra en el lugar indagando el hecho para establecer lo sucedido e identificar a la víctima.