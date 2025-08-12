Carabineros vuelcan patrulla en Puerto Varas: fueron rescatados por vecinos tras quedar atrapados

Durante este lunes, dos carabineros resultaron heridos luego que la patrulla en la que viajaban volcara en la ruta V-69, a la altura del puente Hueñu Hueñu, entre Ensenada y Ralún, en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.

En concreto, el hecho ocurrió pasadas las 19:30 horas, en medio del fuerte temporal que afecta a la zona y que ha provocado inundaciones y cortes de camino.

Según explicó el jefe de Zona Los Lagos, general Jorge Valdivia Correa, los funcionarios se dirigían a verificar un corte de ruta cuando, por las malas condiciones del clima, hicieron una maniobra que provocó que el vehículo volcara.

Automovilistas que pasaban por el lugar ayudaron primero, sacando a los carabineros del vehículo y cargándolos en hombros por el agua acumulada en la vía. Minutos después, bomberos de la 6ª y 7ª, Compañías de Puerto Varas llegaron para completar el rescate.

Los dos carabineros, que estuvieron conscientes todo el tiempo, fueron llevados en ambulancia desde Ensenada hasta un hospital para ser evaluados. De acuerdo al general Valdivia, no tendrían lesiones graves.