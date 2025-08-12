Gendarme fue acusado de agredir a reo en cárcel de Valdivia y zafó: esto ordenó la Justicia tras apelación del INDH

La Corte de Apelaciones de Valdivia revocó una sentencia en contra de un funcionario de Gendarmería acusado de apremios ilegítimos.

En detalle, el hecho ocurrió en febrero de 2022, cuando el gendarme, en ejercicio de sus funciones, golpeó con puños, pies y con su bastón retráctil a una persona privada de libertad.

Este hecho le provocó al reo lesiones en la cabeza, brazos y espalda, constituyendo una clara infracción a los reglamentos internos y a los derechos de la víctima.

Por esta caso, el Juzgado de Garantía de Valdivia condenó al gendarme a 61 días de presidio menor y a una suspensión del cargo por igual periodo.

Pese a esto, la pena fue remitida condicionalmente, por lo que quedó bajo supervisión del Centro de Reinserción Social por un año, y dejó sin efecto la suspensión de sus labores.

Por esta situación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), junto al Centro de Investigación y Defensa Sur y el Ministerio Público, apelaron a esta determinación, la cual fue respaldada por la Corte de Apelaciones.

Esta nueva resolución refuerza la exigencia de responsabilidad institucional en casos de violencia o abuso por parte de funcionarios públicos. En tanto, desde organizaciones civiles esperan que el funcionario de Gendarmería sea dado de baja definitivamente.