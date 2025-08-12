;

“Tenía cero ganas de ir a Chile, de publicar fotos, nada; sentí que me habían apuñalado por la espalda”

“Me quería meter en un hoyo y no salir nunca más”, recordó la atleta chilena Martina Weil sobre el escándalo que la involucró a ella y a su madre, Ximena Restrepo, en Santiago 2023.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

En medio de su gran temporada 2025, donde ha logrado romper en varias ocasiones los récords nacionales de 200 y 400 metros planos, Martina Weil se sinceró en una reciente entrevista y recordó el escándalo que empañó su cometido en Santiago 2023.

En el marco de la cita deportiva que se celebró en Chile, su madre, Ximena Restrepo, fue acusada de racismo y discriminación durante la final de final del relevo 4×400 femenino, a raíz de la polémica decisión del entrenador Marcelo Gajardo de sustituir de la prueba a las atletas Berdine Castillo y Poulette Cardoch.

ADN

Sobre esta situación, Weil conversó con la Revista Ya y reconoció que “fue penca, muy fome. La gente decidió interpretar las cosas como se les dio la gana, y eso fue lo penca. Pero me sirvió para darme cuenta rápidamente de quiénes eran las personas que iban a estar a mi lado cuando las cosas fueran mal”.

“Ahora que me está yendo bien de nuevo, estoy recibiendo mucho cariño y buena onda, pero recuerdo perfectamente quiénes me acompañaron cuando se decían cosas sobre mí que no eran verdad”, añadió la velocista nacional.

En esa línea, confesó que “yo me quería meter en un hoyo y no salir nunca más. Me duró harto tiempo eso. Todo el año pasado tenía cero ganas de ir a Chile, de abrir Instagram, publicar fotos, nada".

Weil también confesó que el escándalo impactó lo que fue su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. “Al terminar, me estaban esperando y no hablé con ningún periodista, porque solo habían hablado mal de mi mamá y de mí, y además esperaban una entrevista con la cara llena de risa después de haber corrido mal“, comentó.

“Es su pega, lo sé, pero es difícil no tomárselo personal cuando escriben de ti. Los tiempos que marqué no fueron tan terribles, la verdad. No fue tan malo. Pero el atletismo era mi lugar seguro, donde hice amigos, armé otra familia y sentí que me habían apuñalado por la espalda. Perdí mi lugar seguro. Cambió mi relación con el deporte", concluyó.

